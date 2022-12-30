В Сургуте на территории учреждения мэрии нашли труп с огнестрельным ранением
Тело 42-летнего мужчины нашли 28 декабря на улице Технологической, где располагается управление капитального строительства города.
В Сургуте на территории учреждения мэрии нашли труп с огнестрельным ранением. Об этом пишет
Тело 42-летнего мужчины нашли 28 декабря на улице Технологической, где располагается управление капитального строительства города. Отмечается, что само убийство произошло две недели назад, после чего злоумышленники спрятали труп в сугробе.
Возбуждено уголовное дело. В региональном следкоме сообщили, что установлены два подозреваемых в убийстве, одного из них задержали.