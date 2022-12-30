В Сургуте на территории учреждения мэрии нашли труп с огнестрельным ранением

Тело 42-летнего мужчины нашли 28 декабря на улице Технологической, где располагается управление капитального строительства города.

В Сургуте на территории учреждения мэрии нашли труп с огнестрельным ранением. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных структурах в пятницу, 30 декабря.

Тело 42-летнего мужчины нашли 28 декабря на улице Технологической, где располагается управление капитального строительства города. Отмечается, что само убийство произошло две недели назад, после чего злоумышленники спрятали труп в сугробе.

Возбуждено уголовное дело. В региональном следкоме сообщили, что установлены два подозреваемых в убийстве, одного из них задержали.