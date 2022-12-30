В Шацком районе произошло смертельное ДТП
В четверг, 29 декабря, в Шацком районе произошло ДТП, в котором погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла примерно в 20:20 в в Шацком районе на 380 километре дороги М5 «Урал». По предварительной информации, 62-летний житель Новоульяновска на автомобиле «ЗАЗ ШАНС» не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с грузовым автомобилем Scania, за рулем которого был 41-летний мужчина.
Водитель автомобиля «ЗАЗ ШАНС» от полученных травм скончался.