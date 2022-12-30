В Рыбновском районе прошли новогодние лыжные гонки на призы «Русской кожи»

Генеральным партнером и спонсором соревнований с 2016 года является холдинг ФПК «Инвест».

Традиционно в канун Нового года в деревне Медведево Рыбновского района прошли лыжные соревнования «Новогодняя гонка на призы АО «Русская Кожа».

Организатором соревнований выступила общественная организация «Рязанская областная федерация лыжных гонок».

По словам главного судьи лыжного забега Дмитрия Самарского, сложно-пересеченный рельеф трассы привлекает профессиональных спортсменов. К участию в соревнованиях были допущены спортсмены, имеющих подготовку не ниже третьего спортивного разряда.

В этом году гонка проводилась 30 декабря — забег с раздельным стартом, стиль классический. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов разных возрастных категорий из Рязанской, Московской, Владимирской областей и других соседних областей. Победителей определили в 14 половозрастных категориях в дистанциях на 3, 5, 10 км.

Генеральным партнером и спонсором соревнований с 2016 года является холдинг ФПК «Инвест».