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В Рязани осудят мужчину за мошенничество с продажей квартиры
Квартира на проезде Речников мужчине досталась в наследство. Рязанец успел обмануть троих человек.

В Рязани осудят мужчину за мошенничество с продажей квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Квартира на проезде Речников 47-летнему мужчине досталась в наследство от отца.

Рязанец договаривался с покупателями о продаже квартиры и просил задаток в 50 тысяч рублей. После получения денег он переставал выходить на связь, таким образом не выполняя обязательство по продаже жилплощади.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Материалы на правили в Советский районный суд Рязани.