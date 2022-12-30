В Рязани осудят мужчину за мошенничество с продажей квартиры

Квартира на проезде Речников мужчине досталась в наследство. Рязанец успел обмануть троих человек.

В Рязани осудят мужчину за мошенничество с продажей квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Квартира на проезде Речников 47-летнему мужчине досталась в наследство от отца.

Рязанец договаривался с покупателями о продаже квартиры и просил задаток в 50 тысяч рублей. После получения денег он переставал выходить на связь, таким образом не выполняя обязательство по продаже жилплощади.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Материалы на правили в Советский районный суд Рязани.