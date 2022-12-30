В Рязани на улице Почтовой эвакуировали сотрудников МФЦ из-за бесхозного предмета
В Рязани на улице Почтовой эвакуировали сотрудников МФЦ из-за бесхозного предмета. Об этом
Инцидент случился в пятницу, 30 декабря, около 12:40 в доме № 61 по улице Почтовой.
«Из помещений МФЦ вывели несколько десятков человек. Приехали экстренные службы города, в том числе скорая помощь», — пишет «КП».
Сообщается, что в здании обнаружили бесхозный предмет. Также известно, что к месту ЧП прибыла скорая.
Подробности выясняются.