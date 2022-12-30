В России предложили упростить условия плановой госпитализации детей и подростков

Автор предложения отметил, что в некоторых медучреждениях список документов может достигать 30 пунктов, а некоторые анализы пациенты сдают повторно в стационаре.

В России предложили упростить условия плановой госпитализации детей и подростков. Письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

Политолог отметил, что в некоторых медучреждениях список документов и исследований, необходимых для госпитализации, может достигать 30 пунктов. Из-за этого сбор документов иногда занимает больше времени, чем в последующем пациент проведет в стационаре. При этом некоторые анализы и исследования проводятся повторно еще и в больнице.

Также Орлов рассказал, что пациенты могут заразиться инфекцией, когда много раз перед госпитализацией посещают поликлинику.

В связи с этим он предложил упростить и стандартизировать требования для плановой госпитализации несовершеннолетних.

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