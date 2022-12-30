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В России оценили возможность переговоров с Украиной

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил возможность переговоров между Киевом и Москвой во время аудиоконференции в своем Telegram-канале. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Полянского, сотрудники постпредства Украины в ООН не контактируют с Россией по указанию главы украинской миссии Сергея Кислицы.

Он добавил, что были попытки провести консультации, но потом украинская сторона «поняла, что они не будут отличаться от обычного заседания».

Политик добавил, что Киев не использует канал для диалога с Москвой.

«Я надеюсь, что ситуация через какое-то время изменится, потому что говорить все равно придется рано или поздно. Лучше раньше, чем позже», — сказал Полянский.