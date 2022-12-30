В России могут запретить педофилам под надзором посещать детские сады и школы

Сейчас к судимым за сексуальные преступления против детей применяется запрет на выезд, а также необходимость «отмечаться» в полиции.

В России могут запретить педофилам под надзором посещать детские сады и школы. Соответствующий документ МВД опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о лицах, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

Предлагается запретить им посещать образовательные учреждения, объектов, предназначенных для отдыха детей, детских игровых и спортивных площадок.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда поднадзорный является законным представителем ребенка.

Уточняется, что сейчас к судимым за сексуальные преступления против детей применяется запрет на выезд, а также необходимость «отмечаться» в полиции.