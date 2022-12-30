В Мурманской области в ДТП с фурой погибли трое детей

Volkswagen Multivan выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Scania.

В Мурманской области в ДТП с фурой погибли трое детей. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Авария произошла в пятницу, 30 декабря, на 1201 километре федеральной трассы. Volkswagen Multivan выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Scania.

В аварии погибли дети четырех, восьми и 11 лет, которые ехали в минивэне. Водителя и еще одного пассажира без сознания доставили в больницу. 35-летний водитель фуры не пострадал.

Уточняется, что в минивэне ехала семья из пяти человек, они направлялись из Санкт-Петербурга в Мурманск.