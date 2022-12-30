В Лесопарке появилась праздничная фотозона от «Капитала»
Планируется, что баннер разнообразит новогодние фотографии туристов и горожан.
В Лесопарке появилась праздничная фотозона от «
На территории Лесопарка «Капитал — строитель жилья!» установил новогоднюю фотозону. Инсталляция создана так, чтобы активно взаимодействовать с горожанами — они должны выполнить шутливые «задания».
"Замысел прост: новогоднего настроения мало не бывает, а что может поднять его лучше яркого снимка на память? «Капитал — строитель жилья!» приглашает детей и взрослых в Лесопарк за позитивными эмоциями и классными фотографиями!" — сообщила компания.
Рязанцев попросили поделиться кадрами с отметкой застройщика в соцсетях.