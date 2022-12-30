В Кузбассе в ДТП с легковушкой и фурой погибли пять человек

В Кузбассе произошло смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Сообщается, что авария случилась в четверг, 29 декабря, около 12:00 на 198-м километре трассы Р-255 «Сибирь». На дороге столкнулись легковушка Kia и грузовик. От удара легковушку разорвало на части и выбросило на дорогу.

Известно, что за рулем легкового автомобиля находился пьяный водитель. Во время обгона он не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу.