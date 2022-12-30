В Кировской области в ДТП с фурой погибли четыре человека
Авария произошла в пятницу, 30 декабря, около 12:00 на 728 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».
В Кировской области в ДТП с фурой погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в пятницу, 30 декабря, около 12:00. На 728 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» столкнулись Chery Tiggo и грузовик Foton.
В аварии погиб водитель легковушки и три пассажира. Еще один получил травмы.
Обстоятельства ДТП выясняются.