Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
Сбт, 31
Вск, 01
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 69.11 / 75 30/12 17:15
Нал. EUR 73.28 / 77.9 30/12 18:08
Новости
Мобилизация
Публикации
О нас узнала вся страна: как говорили о Рязанской области на федеральн...
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подво...
6 часов назад
635
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 15:50
4 421
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 14:58
3 486
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
5 964
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Кировской области в ДТП с фурой погибли четыре человека
Авария произошла в пятницу, 30 декабря, около 12:00 на 728 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

В Кировской области в ДТП с фурой погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 30 декабря, около 12:00. На 728 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» столкнулись Chery Tiggo и грузовик Foton.

В аварии погиб водитель легковушки и три пассажира. Еще один получил травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.