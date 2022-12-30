В ДТП в Клепиковском районе пострадали три человека

В ДТП в Клепиковском районе на 457 километре дороги «Золотое кольцо» столкнулись Ford Mondeo и Chevrolet Cobalt. Об этом пишет ИД « Пресса ».

В госавтоинспекции рассказали, что водитель Ford Mondeo ехал из Рязани в сторону Спас-Клепиков и недалеко от Болони нарушил дорожный знак «Обгон запрещен». Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик. Ford столкнулся с ехавшим из Спас-Клепиков автомобилем Chevrolet Cobalt.

Оба водителя и пассажир Chevrolet Cobalt получили травмы.