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Рязанский городской сайт опубликовал проект «Итоги года 2022»
Смена губернатора, жесткая посадка военного самолета, лесные пожары, атака беспилотника в Дягилево и мобилизация.

Рязанский городской сайт РЗН. инфо опубликовал проект «Итоги года 2022». В спецпроекте рассказали о главных событиях, произошедших в регионе в уходящем году.

Смена губернатора, жесткая посадка военного самолета, лесные пожары, атака беспилотника в Дягилеве и мобилизация.

Рязанский городской сайт поговорил с главой региона Павлом Малковым о его ожиданиях от губернаторства, о том, что удалось сделать в 2022 и как он видит развитие области. С зампредом правительства Артемом Никитиным обсудили инвестпроекты и развитие туризма в регионе. С новым ректором РГУ Игорем Мурогом поговорили, как вернуть былую славу вузу. Руководители строительных компаний — «Мармакс» и «Зеленый сад» рассказали о работе под санкционным давлением и как они видят развитие города.