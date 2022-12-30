Рязанские власти назвали причину смерти двух младенцев с врожденными заболеваниями

Так, с 2018 по сентябрь 2022 года в Рязанской области умерли двое детей в возрасте до одного года с врожденными или наследственными заболеваниями.

Рязанские власти назвали причину смерти двух младенцев с врожденными заболеваниями. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила «КП — Рязань».

Так, с 2018 по сентябрь 2022 года в Рязанской области умерли двое детей в возрасте до одного года с врожденными или наследственными заболеваниями.

Первый ребенок умер в 2018 году. У него был адреногенитальный синдромом. Тогда врачи своевременно установили диагноз, подобрали заместительную терапию, но родители были сектантами и отказались от лечения, что привело к смерти ребенка.

Второй случай — в 2021 году. Тогда шестимесячный ребенок скончался от спинальной мышечной аминотрофии I типа. Заболевание у него диагностировали в возрасте 2,5 месяцев, лечение начали в 4 месяца, а умер он в 6 месяцев.