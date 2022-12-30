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Рязанцам рассказали о погоде на 31 декабря
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцам рассказали о погоде на субботу, 31 декабря. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит −3…+2 градуса. Днем столбики термометра покажут отметки −2…+3 градуса. Временами ожидаются осадки в вмиде мокрого снега и дождя. Также местами возможен гололед, налипание мокрого снега и сильная гололедица.

Ветер южный, с переходом на западный, 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали о рекордном тепле в Рязани в новогоднюю ночь.