Рязанцам рассказали о погоде на 31 декабря
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Рязанцам рассказали о погоде на субботу, 31 декабря. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха составит −3…+2 градуса. Днем столбики термометра покажут отметки −2…+3 градуса. Временами ожидаются осадки в вмиде мокрого снега и дождя. Также местами возможен гололед, налипание мокрого снега и сильная гололедица.
Ветер южный, с переходом на западный, 5-10 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали о рекордном тепле в Рязани в новогоднюю ночь.