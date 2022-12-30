Рязань «встала» в десятибалльные пробки
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Рязань «встала» в десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Так, серьезный затор образовался на Первомайском проспекте, улицах Каширина, Дзержинского, Вокзальной, Кальной, Северной окружной, Московском шоссе и проезде Яблочкова. Незначительные пробки отмечаются на улицах Ленина, Горького, Маяковского и Кремлевском валу.
На проезде Яблочкова и Северной окружной произошли ДТП.