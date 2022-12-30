Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о правилах пользования фейерверками на дачах в новогодние праздники. Об этом передает РИА Новости .

Как сообщил собеседник агентства, за незаконную торговлю петардами грозит штраф до 300 тысяч рублей. Он отметил, что согласно правилам садовых товариществ, покупать фейерверки можно только в официальных магазинах.

Чаплин добавил, что запрещена торговля на улице, с лотков автотранспорта, поштучно. Кроме того, он напомнил, что запрещено продавать пиротехнику детям младше 16 лет. За это может грозить до 40 тысяч рублей штрафа.

По словам депутата, без ограничения можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ.

Он порекомендовал определить на территории товарищества или за пределами место для запуска фейерверков, которое соответствует нормативам. Минимальное расстояние до леса должно составлять 10 до 150 метров в зависимости от мощности фейерверка.

Также Чаплин напомнил, что по общим правилам, нельзя запускать салюты в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 метров от зоны запуска соблюсти невозможно.