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Россиян предупредили о новой схеме взлома Telegram-аккаунтов
Злоумышленники присылают пользователю сообщение о взломе аккаунта, в котором есть ссылка якобы для защиты учетной записи. Перейдя по этой ссылке, человек теряет доступ к аккаунту.

Россиян предупредили о новой схеме взлома Telegram-аккаунтов. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор РЭУ имени Плеханова Павел Терелянский.

Эксперт пояснил, что многие мессенджеры имеют «открытый код», когда внутреннюю структуру приложения можно легко проанализировать.

Злоумышленники присылают пользователю сообщение о взломе аккаунта, в котором есть ссылка якобы для защиты учетной записи. Уточняется, что сайты по ссылке походи внешне с интерфейсом приложения и мобильной веб-версией Telegram на этапе входа в аккаунт.

Перейдя по этой ссылке, человек теряет доступ к аккаунту.

Терелянский также напомнил, что официальные сообщения о взломе аккаунта присылают из профиля Telegram, имеющего плашку «Служебные уведомления».