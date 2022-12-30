При пожаре в Рязанском районе погиб 28-летний мужчина

Пожар произошел ночью в пятницу, 30 декабря, в 03:26, в деревне Шевцово.

При пожаре в Рязанском районе погиб 28-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел ночью в пятницу, 30 декабря, в 03:26. В деревне Шевцово загорелся кирпичный дом с шиферной кровлей. Площадь пожара составила 84 квадратных метра.

Дом сгорел полностью. При пожаре погиб мужчина 1994 года рождения.

На тушение выезжали два пожарных автомобиля и семь человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.