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Опубликован календарь выходных на 2023 год
Россиян ожидают выходные праздничные дни в январе, феврале, марте, мае, июне и ноябре.

Роструд представил календарь выходных в 2023 году. Его опубликовало РИА Новости.

Новогодние каникулы в наступающем году продлятся с 1 по 8 января.

Из-за празднования 23 февраля россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Выходные продлятся с 23 по 26 февраля, а 22 февраля будет сокращенным рабочим днем.

В марте россияне будут отдыхать 8 числа, которое выпадает на среду, 7 марта станет сокращенным рабочим днем.

В мае традиционно россияне отметят два праздника — День труда и День победы. в Связи с этим выходные распределятся так — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Сокращенных рабочий дней в мае перед прадзниками не будет, зато после Дня победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя.

В июне нас ожидают выходные с 10 по 12 число из-за празднования Дня России.

Последний месяц с праздничными выходными днями — это ноябрь. Россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства.

В декабре 30 и 31 число выпадают на субботу и воскресенье соответственно.

Календарь РИА Новости

Ранее россиянам напомнили об оплате за выход на работу в праздничный день.