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На Рязанском приборном заводе подвели итоги зимнего этапа турнира «Эрудит»
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялся очередной командный турнир Зимний кубок «Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022».

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялся очередной командный турнир Зимний кубок «Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022». За звание победителей боролись 13 команд, в том числе и сборная Касимовского приборного завода.

Турнир проходил в один этап. Командам было задано 20 вопросов, на каждый из которых давалась минута на обсуждение. Тематика игры охватила все сферы жизни, в которых участники могли показать эрудицию, нестандартное мышление, логические способности, а также быстроту реакции принимаемых решений.

По итогам состязаний призовые места заняли команды «Ума Штурман», «OK'GOOGLE», «Высший пилотаж».

«Заключительная игра сезона стала одной из самых ярких в году. Борьба за призы шла на протяжении всей игры, но не ограничилась двадцатью вопросами. Для определения серебряного и бронзового призеров пришлось задать командам два дополнительных вопроса, — отметил председатель Молодежного центра Евгений Лынов. — Все участники показали хороший уровень подготовки, проявили в игре незаурядную эрудицию и завидную скорость реакции».

В этот день также были подведены итоги турнира «Эрудит» по четырем кубкам за 2022 год. Места распределились следующим образом: на высшей ступени пьедестале почета — команда «OK'GOOGLE», второе место у команды «Энтропия», третье место заняла «Ума Штурман».

Все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, еще и денежным вознаграждением.

Интеллектуальные состязания «Эрудит А. О. «ГРПЗ» проводятся на заводе ежеквартально. Они представляют собой сочетание форматов популярных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра». В них может принять участие любой работник предприятия. Организатором мероприятия выступает Молодежный центр АО «ГРПЗ».