МТС подключила к сети еще более двух тысяч семей из Рязани и Рыбного

К концу года оператор обеспечил домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с еще более двух тысяч рязанских семей, проживающих в новостройках ЖК «Метропарк» и ЖК «Олимпийский».

МТС в Рязани завершила очередной этап программы по расширению сети высокоскоростного домашнего интернета в Рязани и городе Рыбное. К концу года оператор обеспечил домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с еще более двух тысяч рязанских семей, проживающих в новостройках ЖК «Метропарк» и ЖК «Олимпийский».

Теперь жители этих новостроек могут не только пользоваться домашними гаджетами, смотреть цифровое ТВ, но и подключать умные устройства, которые делают жизнь более комфортной. Это управляемые светильники и розетки, Smart-телевизоры, пылесосы и другие бытовые приборы и датчики.

Ранее высокоскоростной домашний интернет МТС также стал доступен жителям ЖК «Голландия», «Новые Черемушки», «Счастье», а также в домах, расположенных на улицах Полетаева, Ушакова, Касимовское шоссе и других районах города. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей к концу четвертого квартала 2022 года в общей сложности почти 135 тысяч домохозяйств в более чем в 400 жилых домах Железнодорожного, Советского, Московского и Октябрьского районов получили доступ к домашнему интернету и цифровому ТВ.

Домашний интернет и цифровое ТВ от МТС доступны и жителям города Рыбное. Более 12 тысяч семей там могут пользоваться услугами высокоскоростного домашнего интернета.

Подключение к высокоскоростному домашнему интернету дает возможность просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Качество фиксированной связи МТС позволяет работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком разрешении, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов. Это особенно актуально с наступлением зимнего сезона, когда люди больше времени проводят дома, и значительно возрастает нагрузка на сеть. Кроме того, у рязанцев появилась возможность экономить на услугах связи, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее свыше 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION.

«К новогодним каникулам традиционно возрастает нагрузка на фиксированные сети МТС, потому что семьи находятся дома, либо люди ходят в гости. Смотрят кино, телевизионные программы, играют в сетевые игры, кто-то начинает отложенную онлайн-учебу. При этом растет и число одновременно используемых в доме цифровых устройств — смартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров, которые могут транслировать IP-телевидение. Домашний сверхбыстрый интернет доступен нашим абонентам при условии использования тарифов линейки „МЫ МТС+ 500 IP“. Они будут особенно актуальны для семей, которым нужно скачивать тяжелый контент, просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой. Воспользовавшись подобным тарифом, можно сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 10 тысяч рублей в годовом пересчете», — отметил директор филиала МТС в городе Рязани Александр Ляк.

Для подключения к технологии FTTB абоненту необходим Wi-Fi роутер с пропускной способностью до 500 Мбит/с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Рязани и Рыбного могут на сайте МТС.

В общей сложности в Рязани и Рыбном доступ к высокоскоростному домашнему интернету и цифровому ТВ от МТС имеют почти 240 тысяч семей.