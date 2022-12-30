Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 декабря — 1 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском театре кукол продолжается новогоднее представление «По щучьему велению». Спектакли пройдут 31 декабря и 1 января.

В театре драмы 31 декабря маленьких рязанцев жду на представление «Дед мороз и серый волк», а в областной филармонии состоится новогоднее представление «Золотой ключик».

С 31 декабря на 1 января в клубе Deep пройдет вечеринка «Новогодняя ночь», а в Iron Bee Bar рязанцы могут встретить новый год в стиле CASINO ROYAL.

В баре Iggy Taproom 1 января пройдет вечеринка Happy new year with palm.

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