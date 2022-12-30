Казахстан депортировал в Россию сотрудника ФСО, уехавшего из-за мобилизации

Казахстан депортировал в Россию 36-летнего мужчину, работавшего инженером в новосибирском филиале ФСО. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Через пять дней после объявления мобилизации мужчина уехал из страны. Он доехал до границы, где прошел вместе с семьей пограничный пункт, после чего отправился лесами. Отмечается, что у мужчины был доступ к гостайне. Семья планировала добраться до Астаны и податься на статус беженца.

Его задержали, узнали о его работе и отпустили под подписку о невыезде. Ему разрешили улететь из Казахстана, но в итоге задержали в аэропорту и отправили в СИЗО.

Россия объявила офицера ФСО в международный розыск по обвинению в незаконном пересечении границы (статья 322 УК) и дезертирстве (статья 338 УК), а позже передали российским властям. Ему грозит до 15 лет колонии.