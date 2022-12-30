В 2022 году на федеральных каналах не обошлось без Рязанской области
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подводя итоги 2022 года, редакция РЗН. Инфо вспомнила, как говорили о регионе на федеральных каналах.
Уходящий год был непростым для Рязанской области. Подводя итоги 2022 года, редакция РЗН. Инфо вспомнила, как говорили о регионе на федеральных каналах.
Подводя итоги 2022 года, редакция РЗН. Инфо вспомнила о самых ярких историях региона, которые показывали на федеральных каналах: халатность в Перинатальном центре, внезапная смена губернатора, упавший военный самолет ИЛ-76, соучастие скопинского маньяка в убийстве, пожар в трех районах региона. Подробнее читайте в разделе «Публикации».