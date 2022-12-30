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«Известия»: россиян обяжут выплатить налог на доходы со вкладов
Им будут облагаться процентные доходы от 75 тыс рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущие 7,5%.

С 2023 года россияне будут платить налог на доходы со вкладов. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили «Известия».

Так, налогообложение коснется процентных доходов от 75 тыс. рублей за весь год, но только в случае, если ключевая ставка не превысит текущие 7,5%. Сообщается, что налог взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки.

При этом расчет минимального процентного дохода, которого не коснется налог, будет проводиться иначе — будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Ранее для определения суммы необходимо было умножить миллион рублей на уровень ключевой ставки на начало года.

Налог необходимо будет заплатить до декабря 2024 года.