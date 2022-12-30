Глава МИД Украины назвал передачу ПВО Patriot психологическим переломом в поставках оружия
По словам дипломата, Украина ожидала поставки этих систем ПВО больше года, а США ранее отказывались от этого.
Глава МИД Украины назвал передачу ПВО Patriot психологическим переломом в поставках оружия. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил изданию «РБК-Украина», пишет «
По словам дипломата, Украина ожидала поставки этих систем ПВО больше года, а США ранее отказывались от этого. Кулеба отметил, что такие решение можно считать большим продвижением вперед в сфере поставок оружия.
Ранее о передаче Киеву систем Patriot в новом пакете помощи сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. На помощь Украине выделили 1,85 млрд долларов.