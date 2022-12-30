Арестович сообщил о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска и Соледара

Алексей Арестович сообщил о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска и Соледара, пишет радио Sputnik со ссылкой на интервью советника офиса президента Украины.

Он отметил, что сильным ударам подвергаются восточный районы Бахмута (украинское название Артемовска), чуть южнее Соледара и сам Соледар.

Ранее сообщалось, что на Украине прогремело несколько взрывов — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Ивано-Франковске.

Позже президент Украины Владимир Зеленский запретил СМИ освещать действия России в позитивном ключе.