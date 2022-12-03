Жительница Скопинского района прошла в финал всероссийского проекта «Экософия»

Жительница Скопинского района Ольга Митрофанова прошла в финал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия-страна возможностей». Второй полуфинал проходил с 27 ноября по 1 декабря на Байкале, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Жительница Скопинского района Ольга Митрофанова прошла в финал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия-страна возможностей». Второй полуфинал проходил с 27 ноября по 1 декабря на Байкале, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Участниками очного тура проекта стали 92 экоактивиста от 18 до 70 лет из 19 регионов России. В их число вошла и замначальника управления образования и молодежной политики Скопинского района Ольга Митрофанова.

Во втором полуфинале экоактивисты проекта, набравшие по итогам онлайн-испытаний свыше 250 баллов, со своими экоинициативами участвовали в образовательных, командообразующих и оценочных мероприятиях.

Совместно с экспертами, представителями администрации Иркутской области и местными жителями полуфиналисты участвовали в закладке «Капсулы будущего».

«Эта поездка превзошла все мои ожидания. Мыслей, эмоций, новых приятных и полезных знакомств очень много, А впереди — финал и новые волнения», — рассказала Митрофанова.