В Рязани почти за миллиард рублей продают производственный комплекс

В Рязани продают производственный комплекс за 950 миллионов рублей. Объявление размещено на Avito.

В Рязани продают производственный комплекс за 950 миллионов рублей. Объявление размещено на Avito.

Производственный комплекс имеет площадь 23 000 кв. м. В данный момент там действует фабрика по производству мебели. Комплекс находится на Московском шоссе. По указанному адресу находятся завод «Гамма», ППК Профиль и И. П. Росляков С. М.

На территорию предприятия заходит собственный ж/д путь необщего пользования протяженностью 550 м. Производственный комплекс включает в себя два здания.

В объявлении указано, что возможна продажа комплекса с современной мебельной фабрикой полного цикла с собственной розничной сетью, условия по продаже фабрики обсуждаются отдельно.