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В Рязани ночью задержали 17-летнего водителя
В Рязани в Московском районе в пятницу, 2 декабря, около 23:50 автопатруль задержал несовершеннолетнего юношу за рулем ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в Московском районе в пятницу, 2 декабря, около 23:50 автопатруль задержал несовершеннолетнего юношу за рулем ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автопатруль отдельного батальона ППС полиции во время несения службы по охране общественного порядка на улице Сельских Строителей заметил автомобиль ВАЗ 2107 с тонированными стеклами. Водитель машины при виде полиции попытался скрыться во дворах, однако его остановили.

Выяснилось, что за рулем находился юноша 2005 года рождения, который, соответственно, не имеет прав.

Прибывшие на место сотрудники ДПС ГИБДД составили административный протокол. Молодому человеку грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.