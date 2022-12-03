В Рязани на Скорбященском мемориале открыли памятные плиты погибшим в 1942 году летчикам

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила церемонию открытия памятных плит воинам Великой Отечественной войны в честь Дня Неизвестного солдата. Она прошла в субботу, 3 декабря, в Скорбященском мемориальном комплексе.

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила церемонию открытия памятных плит воинам Великой Отечественной войны в честь Дня Неизвестного солдата. Она прошла в субботу, 3 декабря, в Скорбященском мемориальном комплексе.

Благодаря работе поисковиков тысячам безымянных героев вернули имена. В их числе — экипаж самолета, разбившегося в сентябре 1942 года недалеко от села Заокское. 80 лет назад самолет не вернулся из полета. Тогда у командиров не было возможности узнать, где он разбился, а в Рязани не смогли выяснить фамилии экипажа.