В Рязани на Скорбященском мемориале открыли памятные плиты погибшим в 1942 году летчикам

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила церемонию открытия памятных плит воинам Великой Отечественной войны в честь Дня Неизвестного солдата. Она прошла в субботу, 3 декабря, в Скорбященском мемориальном комплексе.
Благодаря работе поисковиков тысячам безымянных героев вернули имена. В их числе — экипаж самолета, разбившегося в сентябре 1942 года недалеко от села Заокское. 80 лет назад самолет не вернулся из полета. Тогда у командиров не было возможности узнать, где он разбился, а в Рязани не смогли выяснить фамилии экипажа.
«Но сегодня, спустя много лет, мы их называем: капитан Николай Иванович Шевченко, кавалер ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды, лейтенант Иван Андреевич Удовенко, кавалер ордена Красного Знамени, младший лейтенант Степан Степанович Капелюхин, старший сержант Александр Николаевич Иванов. Улетев в далеком 1942 году в свой последний полет, спустя 80 лет они вернулись именами на памятных плитах, — написала Сорокина на своей странице