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В Рязани на Скорбященском мемориале открыли памятные плиты погибшим в 1942 году летчикам
Мэр Рязани Елена Сорокина посетила церемонию открытия памятных плит воинам Великой Отечественной войны в честь Дня Неизвестного солдата. Она прошла в субботу, 3 декабря, в Скорбященском мемориальном комплексе.

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила церемонию открытия памятных плит воинам Великой Отечественной войны в честь Дня Неизвестного солдата. Она прошла в субботу, 3 декабря, в Скорбященском мемориальном комплексе.

Благодаря работе поисковиков тысячам безымянных героев вернули имена. В их числе — экипаж самолета, разбившегося в сентябре 1942 года недалеко от села Заокское. 80 лет назад самолет не вернулся из полета. Тогда у командиров не было возможности узнать, где он разбился, а в Рязани не смогли выяснить фамилии экипажа.

«Но сегодня, спустя много лет, мы их называем: капитан Николай Иванович Шевченко, кавалер ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды, лейтенант Иван Андреевич Удовенко, кавалер ордена Красного Знамени, младший лейтенант Степан Степанович Капелюхин, старший сержант Александр Николаевич Иванов. Улетев в далеком 1942 году в свой последний полет, спустя 80 лет они вернулись именами на памятных плитах, — написала Сорокина на своей странице „Вконтакте“.  — Но сколько еще бойцов остаются лежать в лесах и полях, в засыпанных окопах и сгоревших самолетах. Каждый из них пожертвовал своей жизнью и своим именем ради того, чтобы освободить нашу землю от фашистских захватчиков. Наш долг — помнить о них, передать эту память детям и внукам. Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Так пусть же наши воины живут вечно!»