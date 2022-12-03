В Рязани на парковке «Круиза» водитель припарковался на «зебре»

В Рязани сфотографировали машину, припаркованную на пешеходном переходе. Фото снято на парковке ТРЦ «Круиз». Пост опубликован в группе «Рязань» в субботу, 3 декабря.