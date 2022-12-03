В Москве застрявший в отбойнике на МКАДе бензовоз парализовал движение

На 103-м километре внутренней стороны МКАД в субботу, 3 декабря, произошло серьезное ДТП. Бензовоз вылетел на встречную полосу и повис на отбойнике.