В Москве застрявший в отбойнике на МКАДе бензовоз парализовал движение
На 103-м километре внутренней стороны МКАД в субботу, 3 декабря, произошло серьезное ДТП. Бензовоз вылетел на встречную полосу и повис на отбойнике.
На 103-м километре внутренней стороны МКАД в субботу, 3 декабря, произошло серьезное ДТП. Бензовоз вылетел на встречную полосу и повис на отбойнике, сообщает
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП образовалась пробка. По словам очевидцев, на участке дороги очень скользко. Затор растянулся почти на шесть километров в обе стороны.