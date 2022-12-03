В массовой аварии в Спасском районе пострадали пять человек

В массовом ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 2 декабря, в Спасском районе, пострадали пять человек. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В массовом ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 2 декабря, в Спасском районе, пострадали пять человек. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 17:30, на 39-м км автодороги Рязань — Спасск-Рязанский. 44-летняя рязанка на Mitsubishi Pajero Sport, по предварительной информации, совершила касательное боковое столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 35-летнего жителя Московской области. После этого автомобиль въехал в Kia Ceed под управлением 34-летнего рязанца и в Toyota Camry, за рулем которой был 31-летний местный житель.

В результате происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадали водитель и 30-летняя пассажирка Toyota Camry, водитель и 47-летний пассажир Volkswagen, девятилетний пассажир Kia Ceed.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.