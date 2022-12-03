В Канищеве погибла 72-летняя женщина

Тело, которое в субботу, 3 декабря, обнаружили в Канищеве, принадлежит женщине 1950 года рождения. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело, которое в субботу, 3 декабря, обнаружили в Канищеве, принадлежит женщине 1950 года рождения. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти пенсионерки.

Напомним, ранее видео с места происшествия на улице Интернациональной опубликовали в соцсетях.