В аварии с автобусом в Москве пострадали 13 человек

В аварии с автобусом на Люблинской улице в Москве пострадали 13 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.

В аварии с городским автобусом на Люблинской улице в Москве пострадали 13 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы в субботу, 3 декабря.

В районе дома № 111 водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в столб освещения.

Среди пострадавших — пятеро детей. У всех диагностированы травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших.