Сорокина: новая школа в Кальном практически готова

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 3 декабря, посетила строящуюся школу в Кальном. По ее словам, объект практически готов, остается смонтировать оборудование, отмыть помещения и вывезти оставшийся строительный мусор. Об этом Сорокина написала на своей странице «Вконтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 3 декабря, посетила строящуюся школу в Кальном. По ее словам, объект практически готов, остается смонтировать оборудование, отмыть помещения и вывезти оставшийся строительный мусор. Об этом Сорокина написала на своей странице «Вконтакте».

В настоящее время рабочие устраняют мелкие недостатки и замечания, добавила мэр. У главного входа смонтирован подъемник для маломобильных граждан, заканчивается установка теплового завеса. После выполнения этих работ на входе установят турникет. Продолжается монтаж стойки школьной охраны. В центральном фойе заканчивают покраску стен, после чего стены покроют глазурью. Завершен монтаж потолка.

«С директором школы поговорили о смысловом наполнении новой школы. В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой, легендарного мэра Рязани. Она жила и работала, чтобы в городе были дети, было будущее. Оргкомитет по празднованию юбилейной даты выступил с предложением присвоить школе имя Чумаковой и сделать музей. Конечно, поддерживаем. У директора школы уже есть идеи, как организовать музей», — написала Сорокина.