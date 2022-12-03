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Пригожин рассказал о «стиле работы» группы ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа «Вагнер» никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Так он ответил на запрос американского телеканала CNN.

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа ЧВК «Вагнер» никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Так он ответил на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что за письмами с угрозами, которые в последние дни стали приходить в украинские диппредставительства по миру, может стоять российская сторона.

Компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, опубликовала его ответ на странице «ВКонтакте».

"Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в три украинские посольства доставили посылки «пропитанные красной жидкостью», позднее он заявил, что случаев с письмами-угрозами уже 17. Кулеба утверждал, что-либо Россия ответственна за это, либо тот, «кто симпатизирует делу России и пытается сеять страх».