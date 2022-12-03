Пригожин рассказал о «стиле работы» группы ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа ЧВК «Вагнер» никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Так он ответил на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что за письмами с угрозами, которые в последние дни стали приходить в украинские диппредставительства по миру, может стоять российская сторона.
Компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, опубликовала его ответ на странице «ВКонтакте».
"Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в три украинские посольства доставили посылки «пропитанные красной жидкостью», позднее он заявил, что случаев с письмами-угрозами уже 17. Кулеба утверждал, что-либо Россия ответственна за это, либо тот, «кто симпатизирует делу России и пытается сеять страх».