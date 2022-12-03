Полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП со скорой возле рязанской филармонии

В Рязани разыскивают очевидцев аварии, в которую попал автомобиль скорой помощи. ДТП произошло 30 октября в 16:50 на улице Ленина, 28, возле здания филармонии.

В Рязани разыскивают очевидцев аварии, в которую попал автомобиль скорой помощи. ДТП произошло 30 октября в 16:50 на улице Ленина, 28, возле здания филармонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, столкнулись машина скорой марки УАЗ и автомобиль Peugeot 308. В результате ДТП пострадала фельдшер бригады СМП и женщина-пассажир иномарки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об аварии, просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-29, 29-76-68, а также по адресу: Рязань, улица Лесная, 28.