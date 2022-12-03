На Касимовском шоссе столкнулись четыре машины
В Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Авария произошла в пятницу, 2 декабря, около 21:20.
В Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Авария произошла в пятницу, 2 декабря, около 21:20. Фото и видео с места случившегося опубликованы в группе «Дороги Рязани».
По словам очевидца, авария произошла на Касимовском шоссе, 32. Машины столкнулись «паровозиком».
На месте работали экстренные службы. Выясняются подробности аварии.