Зеленский запретил СМИ освещать действия России в позитивном ключе

Президент Украины Владимир Зеленский запретил СМИ освещать действия России в позитивном ключе. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Зеленский подписал закон «О медиа». Он усиливает контроль государства над СМИ и запрещает позитивно оценивать действия России, а также публиковать недостоверную, с точки зрения украинских властей, информацию.

Тем самым, Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины получит право направлять в редакции всех СМИ обязательные предписания, сможет штрафовать медиа и без решения суда запрещать работу интернет-СМИ на две недели.