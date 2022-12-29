В Воронеже мужчина изнасиловал девушку после корпоратива

В Воронеже мужчина изнасиловал девушку после корпоратива. Об этом в четверг, 29 декабря,«Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел в субботу, 24 декабря, у дворца спорта «Юбилейный». Девушка возвращалась ночью с корпоратива, когда на нее напал незнакомый мужчина. Он начал душить жертву, из-за чего она потеряла сознание на некоторое время. Однако позже ей удалось отбиться.

По данному факту следователи завели уголовное дело.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление лица, причастного к преступлению, и иных обстоятельств произошедшего», — пояснили в региональном следкоме.