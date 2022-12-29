В Рязанской области пропала 16-летняя Лайло Юсупалиева

Подросток пропала 24 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Рязанской области пропала 16-летний подросток. Ориентировку на поиск Лайло Юсупалиевой в четверг, 29 декабря, опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Подросток пропала 24 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Лайло Юсупалиева имеет рост 154 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день пропажи девочка была одета в коричневую дубленку и красную вязаную шапку.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам 112 или 8 (800)700-54-52.