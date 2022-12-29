В Рязани в обычном режиме возобновили работу платные парковки
В мэрии напомнили, что они работают с 8.00 до 18.00.
В Рязани в обычном режиме возобновили работу платные парковки. Об этом в четверг, 29 декабря,
Парковки работают с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.
Рязанцам напомнили, что оплачивать парковку необходимо в первые 15 минут любимым удобным способом:
— через паркомат банковской картой;
— с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878;
— через веб-портал «
— через мобильное приложение «Горпарковки»;
— наличными через банкоматы, терминалы и операционные кассы Сбербанка России;
— абонемент;
— постоплата.