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В Рязани в обычном режиме возобновили работу платные парковки
В мэрии напомнили, что они работают с 8.00 до 18.00.

В Рязани в обычном режиме возобновили работу платные парковки. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на управление транспорта.

Парковки работают с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Рязанцам напомнили, что оплачивать парковку необходимо в первые 15 минут любимым удобным способом:

— через паркомат банковской картой;

— с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878;

— через веб-портал «rzn-parking.ru»;

— через мобильное приложение «Горпарковки»;

— наличными через банкоматы, терминалы и операционные кассы Сбербанка России;

— абонемент;

— постоплата.