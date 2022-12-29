Опубликованы фото с места ДТП, где маршрутка сбила 18-летнюю рязанку

Появились фото с места ДТП, где водитель маршрутки сбил рязанку. Кадры в четверг, 29 декабря, опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась, 28 декабря, примерно в 06:00 вблизи дома № 1 Б по улице Горького в Рязани. Там 33-летний рязанец на автобусе «ПАЗ» сбил пешехода — 18-летнюю девушку. Предварительно, девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Девушку госпитализировали с травмами.

Проводится проверка.