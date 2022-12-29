В Рязани директор комиссионного магазина предстанет перед судом за присвоение 11 миллионов

В Рязани директор комиссионного магазина предстанет перед судом за присвоение 11 миллионов рублей. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о 39-летней рязанке. Женщина в период с 2019 по 2021 годы работала коммерческим директором в фирме, которая занималась комиссионной торговлей. Она использовала свое служебное положение и начала извлекать дополнительный доход с работы: направляла подчиненным указания о скупке ювелирных изделий, указывая поддельные сведения о весе, пробе и наименовании изделия. При этом деньги за украшения женщина просила перечислять на открытый на ее имя счет.

За весь период женщина присвоила более 11 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.