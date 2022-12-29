Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
-2°
Птн, 30
Сбт, 31
ЦБ USD 71.98 0.65 30/12
ЦБ EUR 76.08 0.42 30/12
Нал. USD 71.3 / 75.3 29/12 15:15
Нал. EUR 75 / 77.19 29/12 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 15:50
3 768
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 14:58
2 803
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
5 313
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
10 344
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани директор комиссионного магазина предстанет перед судом за присвоение 11 миллионов

В Рязани директор комиссионного магазина предстанет перед судом за присвоение 11 миллионов рублей. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о 39-летней рязанке. Женщина в период с 2019 по 2021 годы работала коммерческим директором в фирме, которая занималась комиссионной торговлей. Она использовала свое служебное положение и начала извлекать дополнительный доход с работы: направляла подчиненным указания о скупке ювелирных изделий, указывая поддельные сведения о весе, пробе и наименовании изделия. При этом деньги за украшения женщина просила перечислять на открытый на ее имя счет.

За весь период женщина присвоила более 11 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.