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В России проиндексируют пенсии неработающих граждан
По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, пенсии проиндексируют на 4,8%.

В России проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров на 4,8%. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, в России введут универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин и вступит в силу закон, благодаря которому у исполнителей по договорам ГПХ появится возможность получать пособия по больничным и некоторые другие выплаты.

Все изменения вступят в силу уже 1 января 2023 года.

Ранее новые законы анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.