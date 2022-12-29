В России продлили льготную ипотеку до 1 июня 2024 года

Ставка по ней составит составит 8%, вместо нынешних 7%.

В России продлили льготную ипотеку до 1 июня 2024 года. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на федеральной правительство.

Ставка по ипотеке составит составит 8%, вместо нынешних 7%.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос — от 15%.

К льготной ставке можно добавить кредит по рыночной ставке, максимальный размер общего кредита — 30 млн и 15 млн.